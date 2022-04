Sortie du nouveau Baromètre 2022 Raffour-Interactif

Ce Baromètre 2022 dresse le Bilan précis de l'année 2021 et mesure les intentions de départ pour cette année 2022. Sont mesurés pour 2021: les taux de départ en courts ou longs séjours, les 25 principaux critères de choix des destinations, les types d'hébergements préférés, les parts de marché de la France et de l'étranger ou Dom-Tom, le budget du principal séjour, le tourisme en ligne : devices utilisés, taux de préparation et de réservation en ligne, Le M-tourisme (smartphones et tablettes)



Sont mesurés pour 2022 : le besoin vital de partir, les intentions de départ, les types de destinations envisagés, les départs en France et à l'étranger ou Dom-Tom.



Les résultats sont croisés par les caractéristiques des individus : âge, CSP, taille foyer, revenus.