2023, année record des départs en courts séjours marchands

Du côté des réservations en ligne, on assiste à un nouveau record avec « 65% des Français ayant effectué leurs réservations via ce canal » (56% en 2022 , 60% en 2019). 67% (65% en 2022) ont eu recours au smartphone ou à la tablette pour préparer ou réserver leur séjour. Le chiffre n’était que de 7% en 2010.



Au sein du groupe eDreams Odigeo qui comprend Opodo, d’avril à décembre 2023, 59% des réservations ont été effectuées sur smartphone.



« Face à une amplification des offres on line, le touriste a acquis un indéniable savoir-faire navigationnel. Son smartphone fait office d’auxiliaire indispensable » résume Guy Raffour.



Pour cet été, Opodo fait savoir que les destinations les plus réservées par les Français « se concentrent autour du bassin méditerranéen, avec Ajaccio, Figari, Bastia, Athènes et Porto ».