Play Airlines : vers la fin des vols vers l’Amérique du Nord ?

Deux des principaux actionnaires de la compagnie aérienne islandaise PLAY ont annoncé leur intention de lancer une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions en circulation. Leur objectif : retirer PLAY de la Bourse et opérer un recentrage stratégique sur les lignes rentables.Cette opération s’accompagnerait d’une augmentation de capital et d’un repositionnement vers les destinations ensoleillées, au départ de l’Islande . Quatre appareils seront affectés à cette activité, tandis que les six autres seront loués à d’autres compagnies dans le cadre de contrats ACMI.. En parallèle, la compagnie souhaite réduire le nombre de destinations urbaines desservies en Europe du Nord.Dans le cadre de cette restructuration, les opérations seront transférées sous un certificat de transporteur aérien (AOC) maltais. L’AOC islandais sera quant à lui restitué. PLAY renforcera également la présence de ses bureaux à Malte et en Lituanie, afin d’optimiser ses ressources et sa structure opérationnelle.