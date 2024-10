Nouvelles Frontières lance le mois de la croisière !

Chili : Croisière en Patagonie et Terre de Feu

A partir de 5 708€ TTC/personne, réduction de 5% incluse – départ le 17.02.24

17 jours / 16 nuits



Coups de cœur de ce voyage :

- Les conférenciers présents tout au long du voyage.

- La découverte des villes de Buenos Aires (Argentine), Santiago du Chili, Puerto Montt, Punta Arenas au Chili et du détroit de Magellan, à travers les fjords chiliens.

- Le passage mythique du cap Horn.

- Les îles Malouines, royaume des oiseaux.

- La journée dans une estancia en Argentine.



Japon : Croisière au Japon, l'archipel aux trésors

A partir de 7 131€ TTC /personne, réduction de 5% incluse - départ le 06.04.24

17 jours / 14 nuits



Coups de cœur de ce voyage :

- Les conférenciers présents tout au long du voyage.

- L’initiation à une cérémonie du thé.

- La visite de Tokyo : le sanctuaire Meiji, plusieurs quartiers emblématiques de la capitale, le musée national de Tokyo.

- Les étapes emblématiques du Japon avec Kobe, Osaka et Hiroshima.

- L’escale en Corée du Sud, à Busan.

- Le pack "7 excursions" (optionnel) incluant notamment la découverte du Mont Fuji, de Kyoto ou encore de l'île de Miyajima.

- Le pré-tour de 5 nuits à la découverte des Alpes japonaises (optionnel).



Espagne /Canaries : Croisière dans l’archipel des Canaries à bord de la Belle des Océans (Lanzarote-Tenerife)

A partir de 2 747€ TTC /personne, réduction de 5% incluse – départ le 14.12.24

7 nuits



Coups de cœur de ce voyage :

- La découverte des différentes facettes de 6 des 7 îles de l’archipel, situé au large des côtes africaines.

- Le bateau à taille humaine, au cadre contemporain et chaleureux.

- La croisière en pension complète avec boissons incluses durant les repas et au bar.

- La soirée de gala.

- Le large choix d’excursions optionnelles pour compléter le programme de visites.



Norvège : Croisière La Ligne du Cap Nord - Sens Bergen – Oslo

A partir de 4 384€ TTC /personne, réduction de 5% incluse - départ le 27.03.24

14 jours / 13 nuits



Coups de cœur de ce voyage :

- L’itinéraire complet, du sud au nord de la Norvège incluant 14 escales.

- Le tour de ville d'Oslo inclus.

- La découverte des communautés locales le long de la côte.

- Les longues escales à Kristiansand, Tromsø et Honningsvåg pour une découverte plus approfondie.