TUI France : 4 ans après le PSE, 65 anciens cadres réclament des indemnités

licenciement sans cause réelle et sérieuse

"C'est une arnaque au chômage partiel ! Muriel Pénicaud (Ministre du travail, ndlr) a annoncé que cette mesure servait à maintenir l'emploi et notre groupe s'en sert pour licencier les salariés. C'est terrible ce qui nous tombe dessus".

Les dossiers de 65 anciens cadres, salariés de TUI France, ont été examinés par le Conseil des Prud’hommes de Nanterre, ce mardi 20 mai 2025.Ils demandent à leur ex-employeur des indemnités pour «», Ce PSE avait concerné plus de 580 postes et les 65 agences intégrées du Groupe avaient été soit cédées, soit fermées, soit franchisées.Le Groupe avait aussi fermé le site de Lyon et notamment sa filiale. 40% des postes supprimés concernaient également le siège de TUI France.Ce plan social avait fait l'objet d'une annonce en visio-conférence en juin 2020, en pleine pandémie par, qui occupait alors le poste de Directeur général de TUI France.Au moment de l'annonce, Lazare Razkallah, secrétaire général du CSE, ne mâchait pas ses mots :