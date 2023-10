TUI France : un hiver plein de promesses !

Après une belle année 2023, TUI France se projette vers la saison hiver. Les équipes ont profité du Salon IFTM, à retrouver ici en images, pour annoncer les nouveautés et présenter les dernières innovations attendues dans les jours à venir. Et… il va y avoir du sport !



Lundi 23 Octobre 2023

Club Marmara, 1er namer de la ligue A masculine de volleyball ! Avec Club Marmara, nous portons des valeurs communes : l’esprit d’équipe, le respect, la convivialité et l’inclusion. Nous sommes très fiers de nous associer à une si belle marque » explique-t-elle. TUI signe en effet un partenariat inédit avec la LNV pour une durée de 3 ans et prête pour l’occasion le nom de sa marque Club Marmara au championnat de ligue A masculine, désormais la Marmara SpikeLigue. Une belle visibilité pour la marque de club de vacances francophone, entre la retransmission des matchs sur BeIn Sport, la présence systématique du logo Club Marmara sur les terrains (écran LED, stickage au sol, maillots des joueurs etc…), places offertes pour les matchs de la compétition etc… « C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis 1 an, enchaine Christophe Fuss. Le volleyball est déjà un sport très pratiqué dans tous les Club Marmara et nous allons renforcer cette expérience volley à destination pour nos vacanciers et nos animateurs, qui seront encore davantage formés à sa pratique. Nous nous engageons à faciliter et encourager la découverte et la pratique de ce sport, et nous promettons à la Ligue une meilleure exposition. Nous ferons rayonner la Marmara SpikeLigue, les plus grandes équipes françaises et le volleyball ». Retrouvez le calendrier des matchs

Côté produit, ce sont 2 nouvelles et belles adresses qui viennent compléter la collection hiver Club Marmara qui se compose d’une dizaine de clubs, entre neige et plages de rêve :



● Le Club Marmara Hurghada, situé au centre de la station et donc idéal pour profiter des boutiques, bars et restaurants. Sa plage de sable blanc bordé d’eau turquoise, face à la mer Rouge, promet d’en faire un bestseller. La découverte de Louxor avec croisière sur le Nil est bien sûr proposée depuis le Club.



● Le Club Marmara La Plagne Montalbert, futur coup de cœur des familles qui souhaitent goûter aux joies des vacances à la neige. Avec son architecture savoyarde aux allures de chalet de montagne, ce club donne accès à Paradiski, un des plus grands domaines skiables Français (accès télécabine à 200m du club).







● Le Club Lookéa Sultanat à Oman, idéal pour découvrir cette destination encore secrète. Le club propose deux piscines à débordement vue mer… et même une tyrolienne !



● Le Club Lookéa Sol Caribe Beach à Varadero, magnifique club longé par une plage de sable blanc de 1200 mètres…



● Le Club Lookéa Alua à Tenerife, récemment entièrement rénové. Ce club offre une situation privilégiée à Puerto de la Cruz, entre la fameuse Playa Jardin et le Parc National du Teide.



Près de 150 animateurs, tous formés et diplômés à l’Ecole Klaxon Rouge, attendent vos clients pour leur faire passer des vacances inoubliables ! Retrouvez la brochure électronique Club Hiver 2023/2024

Nouvelles Frontières : une redynamisation pleine de promesse Nous avons scanné, avec 80 clients, les brochures actuelles pour leur proposer plusieurs maquettes tests et coconstruire avec eux la brochure idéale pour notre collection 2024 » (brochure Nouvelles Frontières Collection 2024 accessible



● Les Classiques : le programme idéal pour une première découverte de la destination, qui regroupe tous les incontournables.

● Les Signatures : où l’accent sur la rencontre et les échanges avec la population locale est particulièrement mis en valeur.

● Les Grands Voyages : les circuits exceptionnels qui proposent la découverte de plusieurs destinations.



Complétées par des sous-catégories du type ‘éthique’ pour les voyages/circuits orientés vers le tourisme durable, ‘sur les rails’ pour les voyages en train, ‘merveilles d’hiver’ pour nos produits hiver etc. « Logos, pictos, codes couleurs… tout a été pensé pour s’y retrouver facilement » précise Damien. « Et autre innovation, vous pourrez accéder au programme complet et détaillé du circuit qui vous intéresse en flashant le QR code de la page concernée » conclut-il. Retrouvez plus de détails



Forte de ces innovations, Nouvelles Frontières lancera également

La marque iconique innove ! Et ça démarre dès la brochure. « Nous avons mené une grande étude avec Opinion Way pour comprendre les besoins de nos clients et prospects : pourquoi et quand consultent-ils une brochure ? quelles informations cherchent-ils en priorité ? quels points faire ressortir ? etc… » explique Damien Poursin, le responsable du studio TUI France. « Nous avons scanné, avec 80 clients, les brochures actuelles pour leur proposer plusieurs maquettes tests et coconstruire avec eux la brochure idéale pour notre collection 2024 » (brochure Nouvelles Frontières Collection 2024 accessible ici ). Gregory Gérard, directeur de la production Nouvelles Frontières enchaîne : « nous avons aussi revu notre segmentation produit. A présent, nos circuits sont divisés en 3 expériences de voyages :

● Les Classiques : le programme idéal pour une première découverte de la destination, qui regroupe tous les incontournables.

● Les Signatures : où l'accent sur la rencontre et les échanges avec la population locale est particulièrement mis en valeur.

● Les Grands Voyages : les circuits exceptionnels qui proposent la découverte de plusieurs destinations.

Complétées par des sous-catégories du type 'éthique' pour les voyages/circuits orientés vers le tourisme durable, 'sur les rails' pour les voyages en train, 'merveilles d'hiver' pour nos produits hiver etc. « Logos, pictos, codes couleurs… tout a été pensé pour s'y retrouver facilement » précise Damien. « Et autre innovation, vous pourrez accéder au programme complet et détaillé du circuit qui vous intéresse en flashant le QR code de la page concernée » conclut-il. Retrouvez plus de détails ici

Forte de ces innovations, Nouvelles Frontières lancera également son appli 'Carnet de Voyages' d'ici la fin 2023. « Itinéraire jour par jour, informations destination, détails techniques et pratiques, nos voyageurs auront accès à toutes leurs données sur leur smartphone » explique Grégory Gérard.

Quoi de neuf côté produit ? Ce cru 2024 s’annonce une nouvelle fois foisonnant : ce sont près de 100 destinations et 300 itinéraires cousus mains avec passion par les Chefs de Produits Nouvelles Frontières qui vous sont proposés. Les bestsellers tels que les circuits Canadavisions ou Parfums de Cuba y côtoient des produits plus confidentiels et fortement plébiscités par les voyageurs : Volcans et Peuples Oubliés au Costa Rica, Sur la Route de la Soie en Ouzbékistan ou Mosaïques de Cultures au Vietnam… de quoi faire rêver vos clients ! « Nous lançons une vingtaine de nouveautés » précise Grégory. « Un programme actif en Jordanie, un magnifique circuit privé en Mongolie ou encore un nouvel itinéraire pour découvrir le nord de l’Argentine. Et face à la demande, nous sommes très fiers de lancer 2 nouvelles destinations : la Nouvelle-Zélande qui s’ouvre à nouveau au tourisme et les Seychelles avec une croisière de rêve ! ».



Romain Rortais, directeur du service formation TUI France rappelle : « Le service formation met en avant l’Islande durant ce mois d’octobre. Un webinaire d’1 heure - coanimé par la cheffe de production Nouvelles Frontières, le réceptif et la compagnie Icelandair - a été proposé à tous les agents de voyages. De quoi être prêt pour participer à notre challenge de ventes Nouvelles Frontières spécial Islande qui se déroulera jusqu’au 15 décembre. Encore une fois, un agent de voyage partira en vacances grâce à Nouvelles Frontières avec un roadtrip à gagner ! ».



Plus dynamique que jamais, TUI France, Club Lookéa, Club Marmara et Nouvelles Frontières promettent d’autres nouveautés. « Restez à l’écoute, nous vous en dirons plus très vite ! » conclut Christophe Fuss.

