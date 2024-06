Agences : ce que change le dépôt de bilan de FTI Voyages 🔑

Nous sommes actuellement dans une période d'expectative en attendant l'officialisation de la situation de FTI Voyages et la nomination des organes de la procédure. FTI Voyages va se diriger soit vers un redressement judiciaire, soit vers une liquidation.Dans les deux cas, le tribunal de commerce de Mulhouse va nommer un mandataire. A partir de la cessation des paiements , ce que l'on dénomme l’exception liée à l'inexécution n'est plus possibleEn d'autres termes, il n'est plus possible de dire : FTI Voyages n'exécute plus ses obligations donc cela libère l'agence des siennes. Il existe en effet un principe de continuité des contrats lors d’une procédure collective. Dans ce cadre, c'est le mandataire qui prend le relais.Il y a un autre point de vigilance. Il concerne les agences qui n'auraient pas, comme le proposait FTI Voyages, annulé sans frais leurs dossiers pour des départs jusqu'au 31 juillet avant l'annonce de la cessation des paiements.Le mandataire pourrait avoir une vision différente et faire valoir la continuité des contrats même sur cette période jusqu'au 31 juillet.