Cécile Revol a débuté sa carrières dans le secteur de la croisière, d'abord chez Epirotiki, un croisiériste grec devenu Royal Olympic Cruises, puis en tant que directrice commercial et marketing chez CroisiFrance en 1995.



Elle prend une année sabbatique dédiée au voyage,puis occupe les fonctions de directrice des ventes b2b chez Odalys Résidences et directrice commercial pour Locatour.



Cécile intègre ensuite Odalys au siège à Aix en Provence, dont elle développera les ventes internationales et pilotera l’ensemble des créneaux de clientèle B2B français et internationaux.



En 2016 Cécile dirigera la marque B2B2C Locatour.com. au sein du Groupe Travelfactory et après un petit passage dans l’événementiel au Café de l’Homme, elle rejoindra en 2018 Sunweb en tant que Directrice Générale pour la France. Sunweb est l’un des tour-opérateurs leader en Europe sur les produits packagés au ski et en Méditerranée (1.2 millions de clients européens).



2018 - Country Manager & board representative in France (Sunweb Group)

2016 - Unit Manager Country manager Business Unit (Groupe TRAVELFACTORY)

General manager of the hospitality branchCountry manager & board representative in France General manager of the hospitality branch

2015 - Sales Director Director Odalys (Résidences ) Aix-en-Provence

2003 - Année sabbatique

1995 - Commercial And Marketing Director (Carnival Cruise Line) Paris

General sales agent (GSA) for Carnival Cruise Lines (USA), Royal Olympic Cruises (Greece) and Louis Cruise Lines (Cyprus).General sales agent (GSA) for Carnival Cruise Lines (USA), Royal Olympic Cruises (Greece) and Louis Cruise Lines (Cyprus).