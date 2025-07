Sunweb s’implante davantage en régions grâce à un partenariat avec Volotea

Jusqu’à présent, les départs se concentraient très majoritairement sur Paris et Bruxelles, qui à elles seules représentaient près de 80 % des ventes.



Nantes et Lyon suivaient à distance. L’intégration de nouveaux aéroports marque donc une volonté affirmée de Sunweb d’élargir son audience au-delà des grands centres urbains.



Cette stratégie d’expansion régionale s’inscrit dans une logique de diversification des points de départ, mais aussi de plus grande souplesse pour les clients. « Grâce à un nombre accru de connexions, les jours de départ deviennent plus flexibles, ce qui permet de personnaliser davantage les séjours », indique la direction française du groupe.