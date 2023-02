C'est à partir de 1987, au sein de l’office du tourisme des Bahamas que Karin s’épanouira en démarrant la promotion de l’archipel aux 16 destinations par le développement des combinés Floride/Bahamas à l’ouverture des vols directs vers Miami au départ de Paris.



Après avoir été nommée Directrice des ventes en 1995, elle en prendra la Direction Régionale en 2003 couvrant au départ de Paris les marchés France, Belgique, Luxembourg, Suisse Romande, Espagne et Portugal et ce jusqu’à la fermeture de l’office en novembre 2021.



C’est désormais sous les couleurs de KMG Travel 360, la société de conseil et représentation qu’elle a créé et lancé en 2022, que Karin exerce ses talents aux multiples facettes.



Passionnée, curieuse, à l’écoute et en recherche constante de nouveautés et partages,

Karin Mallet Gautier est membre des Femmes du Tourisme et continue de participer à la

vie de l’ADONET (association des offices nationaux étrangers du tourisme), association

dont elle a été Vice-Présidente pendant de nombreuses années.

Elle est mariée avec une tribu recomposée de 4 enfants adultes