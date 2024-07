NICOLAS ZIMMERMAN

Fondateur et Président d'Exclusively Yours

Né à Lyon le 23 Septembre 1984, Nicolas Zimmermann est marié et père de 2 enfants. Après un MBA de management en hôtellerie et 15 ans d'expérience en hôtellerie de luxe à l'étranger puis en France, Nicolas a créé Exclusively Yours en 2022 pour accompagner des propriétaires de Palaces à l'étranger sur les marchés émetteurs et notamment les marchés francophones.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 18 Juillet 2024



BIOGRAPHIE - 2022 création d'Exclusively Yours

- 7 ans d'opérationnel Reception manager au Mayfair Hôtel à Londres

- GM d'Anakao Ocean Lodge à Madagascar

- 8 ans d'expériences en ventes et marketing au sein du groupe Ascott

- Groupe hôtelier La Réserve (de Michel Reybier )

- Direction des ventes de La Réserve Paris Hotel & Spa

DIPLOMES 2006 - DUT Gestion Entreprises et Administration - IUT Saint Etienne

2009 - MBA in Hospitality management - Ecole de Savignac

DISTINCTIONS, MANDATS, LOISIRS - Nicolas est passioné de sport notamment de basket ball et de course à pied.

- Amoureux des voyages et du luxe dans tous ses univers (travel retail, hôtellerie, wine...)

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE - Qui est Exclusively Yours qui représente DMC et hôteliers de luxe ?

- Nicolas ZIMMERMANN de EXCLUSIVELY YOURS



CONTACT - NICOLAS ZIMMERMAN (Linkedin)



Lu 134 fois