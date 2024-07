Qui est Exclusively Yours qui représente DMC et hôteliers de luxe ? Affilié au réseau Serandipians, Exclusively Yours travaille néanmoins avec d'autres réseaux

Fondateur de Exclusively Yours, un cabinet de conseils principalement spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, Nicolas Zimmermann s'appuie sur son réseau d'apporteurs d'affaires (TO, agents de voyage, conciergerie de luxe, entreprises de luxe).



Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 5 Juillet 2024

"Oui, ça va matcher !" .



Fondateur, début 2022, du cabinet de conseils principalement spécialisé dans l'hôtellerie de luxe Exclusively Yours, représente désormais sur les marchés francophones Level UP Travel & Lifestyle, un DMC spécialiste des Emirats Arabes Unis.



Alors que cette nouvelle mission a débuté il y a quelques semaines, cet entrepreneur s'affiche très optimiste : "les Emirats Arabes Unis sont une destination attrayante pour la clientèle de luxe", assure-t-il.



Si l'on se montre dubitatif sur l'intérêt réel de la clientèle de luxe française pour les destinations moyen-orientales, souvent jugées, à tort ou à raison, trop "bling-bling", Nicolas Zimmermann s'emploie à nous détromper.



"Sept clients très luxe, très généreux, très orientés services" Dans le domaine du luxe, Nicolas Zimmermann a déjà une belle expérience à son actif. Il a travaillé sept ans à l'étranger et une dizaine d'années en France, pour des groupes hôteliers très haut de gamme.



" J'ai notamment été directeur commercial des hôtels La Réserve et j'ai fait l'ouverture de la Réserve à Paris (un palace 5 étoiles proche des Champs‑Elysées et dédié à l'art de vivre à la française. NDLR) ", raconte-t-il.



Aujourd'hui, son cabinet de conseils Exclusively Yours a deux ans d'expériences à son actif. Il compte sept clients prestigieux "triés sur le volet" dans le domaine du "luxe et de l'ultra-luxe" .



Par exemple : le Resort JOALI aux Maldives, les Mykonian Collection Hotels & Resorts installés sur l'île grecque de Mykonos, ou encore, à Paris, La Samaritaine. Level UP Travel & Lifestyle fait donc désormais partie de cette liste.



Membre du réseau Serandipians, Exclusively Yours travaille "avec tout le monde" "sur son réseau d'apporteurs d'affaires" : TO, agences de voyage, conciergeries, grandes entreprises de luxe et agences MICE.



Ce réseau qui se trouve en France et en Europe, Nicolas Zimmermann l'a constitué au cours de ses expériences professionnelles successives dans le monde de l'hôtellerie de luxe.



Travaille-t-il avec des réseaux d'agences de voyages de luxe ? bi[["Exclusively Yours est affilié à]b mais n'entend pas se limiter à un seul réseau"]i réplique Nicolas Zimmermann. Il insiste : "nous travaillons avec tout le monde"



C'est son "réseau d'apporteurs d'affaires" que Nicolas Zimmermann mobilise pour aider, notamment le nouveau partenaire, Level UP Travel & Lifestyle à trouver de nouveaux clients.]b



Grâce à ses contacts avec les membres de ce réseau -TO comme AGV-, il a déjà acquis la conviction que "les Emirats Arabes Unis sont une destination appréciée des agences de voyage francophones" .



D'ailleurs, ajoute-t-il, "les agences ont besoin, dans les Emirats, d'un DMC très luxe qui soit à la fois professionnel, créatif, fiable et particulièrement rapide".



Ce DMC est-il vraiment capable de faire la différence pour répondre aux besoins des agences de voyage de luxe ? Outre les hébergements, les guides, les services de voiture bien sûr, Level UP Travel & Lifestyle peut organiser, à la demande, des expériences très très individualisées , " dans les moindres détails" , réplique Nicolas Zimmermann.



Une "jolie aventure" avec AirBnB Quel est exactement le profil de la clientèle que Exclusively Yours et ses quatre collaborateurs cherchent à drainer vers Level UP Travel & Lifestyle ?



"Une clientèle francophone ultra-luxe individuelle". Pour un séjour à Dubaï, son panier moyen se situera entre 6000 € minimum et jusqu'à 80000 €, voire plus.



Et aussi une clientèle d'affaires pour laquelle peut être organisée, jusque dans les moindres détails, des séminaires d'entreprise. "Sur les Emirats, nos premiers dossiers portent sur des séminaires de 60 à 250 participants" , assure Nicolas Zimmermann.



"Pour les Emirats Arabes Unis, les retours sont déjà très positifs", s'enthousiasme le fondateur qui a cependant d'autres cordes à son arc.



Exemple : à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris, il va mener une mission de conseil pourb[ le pôle VIP de AirBnB.



Histoire de mieux faire connaître les plus beaux hébergements de la plateforme dans la capitale française.



Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com

Publié par Paula Boyer

