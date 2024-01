Serandipians : qui est ce réseau créé par un Français qui concurrence Virtuoso ? 🔑

" Nous sommes là pour créer des opportunités business, en créant des rencontres one to one.



Nous prêtons une très grande attention aux préférences des uns et des autres, pour qu'à la fin de la convention nous ayons réalisé tous les "perfects matchs" possibles, donc que l'agence a demandé un rendez-vous avec un tel hôtelier et que l'hôtelier a fait la même requête, " en sourit Véronique Leiber.



En dehors de l'événement phare, des " Grands Tours " se tiennent sur différents continents afin d'offrir l'opportunité à des prestataires de pouvoir percer certains marchés.



Et un autre est aussi organisé pour les agences de voyages spécialisées dans l'ultra-luxe.



La directrice des opérations gère une équipe d'une quarantaine de personnes intégralement dédiées à Serandipians. Et la petite PME n'entend pas s'arrêter là.



L'objectif clairement affiché est de franchir le palier des 600 agences de voyages référencées, mais elle n'ira pas au-delà.



La communauté ne veut pas spécialement grossir au-delà, mais plutôt proposer toujours plus de services à ses adhérents.



" Le secteur se porte très bien, il doit malgré tout répondre à des attentes, notamment sur la durabilité.



Nous travaillons sur ce sujet, avec une vigilance particulière étant donné les prestations fournies, tout comme celui de la data. Nous réfléchissons à la création d'un label, cette marque a un beau potentiel, nous avons plein d'idées, " conclut avec le sourire, la directrice des opérations.