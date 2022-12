Luxe : Virtuoso vise une croissance des ventes de 34% sur 5 ans

Les clé de l’avenir, à en croire Matthew Upchurch, c’est bien sur la qualité du service, mais, a-t-il ajouté, « les expériences proposées sont plus importantes que les prix », si elles sont « exclusives ».



Parmi les destinations qui ont le vent en poupe figurent l’Italie, la France et la Grèce. Selon lui, « 47 % des global traveller’s ont l’intention de visiter le continent européen ».



L’Afrique du Sud et le Japon sont également en position favorables sur la liste des destinations souhaitées par ces voyageurs à haut pouvoir d’achat. « 25 % d’entre eux veulent visiter l’Asie et parmi ceux-ci, 53 % veulent visiter le Japon », a poursuivi Matthews Upchurch.



Enfin, fait remarquable et assez nouveau, la « soutenabilité » des voyages et expériences proposés devient un critère important de choix de ces voyageurs à haut pouvoir d’achat.