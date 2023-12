Virtuoso : des perspectives "réjouissantes" pour 2024

réémergent

La demande de voyages devrait progresser de nouveau (beaucoup dans 22 % des cas, légèrement dans 51 % des cas) tandis que les dépenses devraient également continuer à augmenter (de manière significative dans 13 % des cas, légèrement dans 55 % des cas).Plus intéressant encore, Virtuoso a établi un Top Ten des destinations les plus demandées en 2024. Pas de doute,. La France vient en troisième position, suivie par l’Angleterre, l’Espagne, l’Australie, le Mexique, le Costa Rica, l’Irlande et les Etats-Unis, bons dixième.A noter que les Britanniques sont les seuls à placer la France au second rang des destinations qu’ils veulent visiter, devant la Grèce.A noter aussi parmi les destinations qui «» dans le réseau Virtuoso,, l’Egypte, l’Antarctique, le Maroc, la Norvège, l’Afrique du Sud et la Thaïlande.En revanche, dans le TOP 5 des villes pour 2024,Voilà une heureuse nouvelle pour les hôtels et les autres opérateurs parisiens. Les Jeux Olympiques n’y sont sans doute pas étrangers.