Voyage de luxe : Nautil rejoint le réseau Virtuoso

"Virtuoso a la réputation de ne sélectionner que les agences les plus respectées parmi ses membres, et nous sommes honorés d’en faire partie"

"Cette nouvelle affiliation est une étape supplémentaire importante de la montée en gamme progressive que nous opérons depuis ces dernières années."

Nous sommes en recherche permanente de nouveaux collaborateurs : des vendeurs, mais aussi des personnes à la production, des comptables... Nous avons un potentiel de développement qui nous tend les mains. Nous savons que si nous recrutons 10 vendeurs, nous ferons 10 M€ de chiffre d'affaires en plus

OOVATU, la marque Nautil intègre Virtuoso®, le premier réseau mondial d’agences spécialisées dans les voyages de luxe., a déclaré, Directeur de Production et membre du comité exécutif de Nautil.Avec plus de 20 000 conseillers à travers le monde, Virtuoso est aussi un programme complet permettant de bénéficier de tarifs spéciaux dans les plus beaux hôtels de luxe du mondePour rappel, Nautil a enregistré une année record en 2022. L'entreprise met le cap sur 2023 et vise les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.L'entreprise est en phase de recrutement. "" nous avait précisé Pierre Cosentino Président de Nautil lors d'une interview en janvier dernier.