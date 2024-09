Nautil rachète 100% de Tropicalement Vôtre

C’est une étape nouvelle et excitante qui s’offre à nous tous. Tropicalement Vôtre est une très belle marque, admirablement gérée, avec des collaborateurs de grande qualité. Malgré la période difficile du COVID, l'entreprise a su rebondir et réaliser ses deux meilleurs exercices en 2022 et 2023, atteignant près de 20 millions d’euros de volume d’affaires. Je tiens à féliciter Bertrand Noel, son fondateur, pour le chemin parcouru et l’héritage qu’il nous lègue, que je vais m’efforcer de préserver

Le groupe, qui compte aujourd'hui 80 salariés répartis sur quatre sites, Bordeaux, Lille, Lyon et Paris annonce Pierre Cosentino, président du groupe, se félicite de cette acquisition : «» conclut-il. Gwenn Kervizic , associée de Bertrand Noel et directrice des équipes de Tropicalement Vôtre, continuera d'exercer ses fonctions tout en rejoignant le comité exécutif du groupe Nautil.Cette association vise à atteindre un volume d’affaires de 100 millions d’euros en 2026.