P. Cosentino (Oovatu) : "C'est moins risqué d'aller au Vietnam ou en Thaïlande que de prendre le métro à Paris..."

TourMaG.com - Le tourisme est un secteur résilient mais la crise du coronavirus atteint un nouveau seuil. Quelle est votre analyse ?



Pierre Cosentino : Nous traversons la plus grande crise que notre métier ait jamais connu depuis 30 ans.



La guerre du Golfe, le 11 septembre 2001, le SRAS, le chikungunya, le volcan islandais, le printemps arabe et j'en passe... Notre métier est assez résilient, pour autant le coronavirus pourrait potentiellement empêcher les voyageurs et la France de bouger.



Nous connaissons cette incertitude : est-ce que nous allons pouvoir continuer à nous déplacer ?



Globalement tout le monde est touché et tous les secteurs : le transport aérien, le business travel, le loisir. Tout le monde est sur le même bateau.



TourMaG.com - Vous estimez que cette crise est plus forte que les attentats du 11 septembre 2001 ?



Pierre Cosentino : Les attentats du 11 septembre 2001 ont généré de la peur, c'est indéniable. Certains avions ont été bloqués pendant quelques jours, surtout aux Etats-Unis. Mais il y a eu un rebond dans les semaines qui ont suivi.



Avec le coronavirus, il y a aussi de la peur mais c'est celle du confinement.