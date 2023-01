Nautil réalise une année record en 2022 et recrute ! 🔑

TourMaG : Vous venez d'annoncer que Nautil a enregistré en 2022 un volume d’affaires en prise de commande de 42 millions d’euros, pour un peu plus de 10 000 voyageurs. Ces résultats marquent la meilleure année de l’histoire de l’entreprise fondée en 1999, avec un ebitda qui dépasse les 2 millions d’euros. Comment l'expliquez vous ?



Pierre Cosentino : Nautil n'est pas un grand groupe. Nous sommes une ETI ce qui nous rend extrêmement agiles pour faire bouger les lignes.



Avec la pandémie, nous avons drastiquement réduit les charges et les frais. Nous avons réduit nos locaux et nous sommes passer d'une cinquantaine de personnes à une vingtaine.



Comme beaucoup de nos confrères, certains collaborateurs ont choisi de partir. Fin 2020, l'entreprise a aussi connu une vague de licenciements. A l'heure de la reprise, nous avons fonctionné avec une structure plus faible et un volume de ventes qui augmentait.



Nous enregistrons également une augmentation sensible du panier de vente à 12K€.



Ce résultat est aussi le fruit de notre réactivité. Dès qu'une destination ouvrait ses frontières, tout de suite nous enregistrions des demandes. Et puis pendant le covid, nous sommes restés en lien avec nos clients. Nous ne les avons pas oubliés, nous avons remboursé chacun d’entre eux en temps et en heure, et aujourd’hui ils reviennent prioritairement chez nous.