"L'avenir du tourisme de luxe ? L’exclusivité et l'éco-responsabilité" 🔑

Les constats de Myriam Guyon sont en ligne avec les chiffres publiés par leet une petite demi-douzaine d’autres agences françaises.Selon le dernier rapport de Virtuoso,ont en effet le vent en poupe : au niveau mondial,Par ailleurs, ces voyages s’inscrivent plus que jamais dans la démarche éco-responsable qui découle des 17 objectifs adoptés à l’ONU par 193 pays dans le cadre d’un Programme de développement durable à mettre en place pour, d'ici 2030, éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.Aujourd'hui déjà, au niveau mondial, toujours selon le réseau Virtuoso, le tourisme de luxe représente plus de 250 000 emplois locaux et génère plus de 60 millions de dollars de retombées financières qui, via des fondations, des ONG, des entreprises, profitent directement ou indirectement aux populations locales.Dans les faits, plus de 3 000 initiatives ont été mises en place par les acteurs du marché du tourisme de luxe, dont 50% sont dédiées à la protection de la planète, 30% à la sauvegarde des cultures locales, et 20% sont consacrées pour soutenir l’économie locale. Concrètement, selon Virtuoso, cela représente aujourd’hui 7,3 millions d’hectares protégés ainsi que des milliers d’espèces animales à l’instar du rhinocéros, de l’éléphant, de la girafe … et une contribution en compensation carbone de plus de 1,2 millions d’euros.