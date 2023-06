La compagnie aérienne RwandAir sera, à la date du 27 juin, laà proposer un vol direct entre la capitale française et la capitale du Rwanda. D’une durée approximative de 8h30, ce vol est un véritable symbole d’ouverture du Rwanda et de l’Afrique sur le monde.En effet, avec l'ouverture de cette ligne, Paris devient la. La liaison permet l'augmentation des vols depuis et à destination de l’Afrique de l’Est, le développement du tourisme international et de l’économie locale.Le “Pays aux Mille collines” regorge de trésors naturels qui feront assurément le bonheur des voyageurs, et la liaison opérée par RwandAir est une opportunité de développement pour toute la région.