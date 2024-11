RwandAir et Euroairlines Group signent un accord stratégique

Pour nous, l’Afrique australe est une zone à fort potentiel, c’est pourquoi il est stratégique de pouvoir compter sur un partenaire aussi bien établi dans la région que RwandAir », affirme López-Lázaro. « Ensemble, nous pouvons nous apporter une grande valeur mutuelle pour stimuler notre croissance, et notre présence dans plus de 50 marchés renforce notre réseau de distribution

En décembre 2009, RwandAir a démarré ses opérations sous sa forme actuelle, avec. Depuis, elle propose des services de transport commercial et passager, avec une flotte de 14 avions, incluant trois Airbus de plus de 250 sièges, sept Boeing de plus de 120 sièges, et quatre Bombardier d’une capacité de plus de 60 passagers.Selon Antonio López-Lázaro , cet accord. «», ajoute-t-il.