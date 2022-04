Inde : Qatar Airways réactive son codeshare avec IndiGo

Qatar Airways et la compagnie aérienne indienne IndiGo annoncent la réactivation de leur coopération en matière de partages de codes, suite à la levée de la suspension des vols réguliers internationaux par le gouvernement indien.



Qatar Airways opère actuellement 190 vols par semaine au départ et vers 12 destinations en Inde (Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Kochi, Kozhikode, Ahmedabad, Amritsar, Goa, Kolkata et Thiruvananthapuram).



De son côté, IndiGo assure actuellement 154 vols par semaine entre Doha et huit villes indiennes dont Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Kochi, Kozhikode et Kannur.



Ainsi, dans le cadre de l’expansion de l’accord de partage de codes entre les deux partenaires, les futurs vols entre Doha et Delhi, Mumbai et Hyderabad seront en partage de codes à partir du 25 avril 2022 ainsi que les vols entre Doha et Chennai, Bangalore, Kochi et Kozhikode dès le 9 mai prochain.