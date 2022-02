Fidélité : Qatar Airways transforme ses Qmiles en Avios

Avios est la monnaie internationale de référence pour les programmes de fidélité de compagnies aériennes utilisée par l’Executive Club de British Airways, l’AerClub, l’Iberia Plus, le Vueling Club et sera bientôt la nouvelle monnaie du Privilege Club de Qatar Airways.



Grâce à ses programmes existants, les Avios peuvent être collectés auprès d’un large éventail de secteurs de consommation, notamment l'aviation, les voyages, les loisirs, le shopping et les services financiers. IAG Loyalty est actuellement partenaire de plus de 200 grandes marques mondiales telles qu'American Express, Nectar, Avis Budget Group et Marriott.



Les membres du Privilege Club peuvent gagner des Avios en volant avec Qatar Airways mais aussi avec les compagnies aériennes du réseau oneworld® et d'autres partenaires aériens et partenaires voyage. Les Avios peuvent être utilisés pour une série de récompenses, notamment des vols, des surclassements, des bagages supplémentaires et bien plus encore.