RwandAir : premier vol direct Paris - CDG - Kigali

RwandAir proposera à partir du 27 juin, des vols direct vers Kigali au départ Paris Charles de Gaulle Terminal 1.La compagnie ajoute une 25ème destination à son réseau. Les nouveaux vols seront opérés trois fois par semaine. Cette route sera assurée avec des Airbus A330-300 configurés en tri classe : 30 sièges en classe affaires, 21 en classe Premium économique, 223 en classe économique.quittera Paris à 21h30 chaque mardi, jeudi et samedi pour arriver à Kigali à 6h00 le lendemain matin.quittera Kigali chaque mardi, jeudi et samedi à 00h30 et arrivera à l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 9h30 le même jour.Les voyageurs pourront relier d'autres destinations via le hub de RwandAir à Kigali telles que le Ghana, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud, le Gabon, le Congo.