Rwanda: Vers une gratuité du visa pour une centaine de pays

" Le Commonwealth est une communauté de valeurs, toujours d’actualité pour le monde d'aujourd’hui. Plus du tiers de ses États membres sont africains. Ce sont les raisons pour lesquelles le Rwanda en est adhérant depuis 2009. À cet effet, nous envisageons bientôt d’exempter les citoyens du Commonwealth, ainsi que ceux de l’Union africaine et de la Francophonie, du paiement des frais de visa lors de leur entrée au Rwanda " a déclaré le président rwandais, soulignant ainsi l'engagement du pays à accueillir et commercer avec le reste du monde.