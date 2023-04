Quelles destinations viennent de lever les restrictions covid ?

Depuis le 29 mars dernier, les touristes entrants en Mauritanie ne sont plus soumis à aucune mesure sanitaire d'entrée.Il n'est plus nécessaire de justifier de son statut vaccinal ou d'un dépistage négatif pour entrer dans le pays.Les voyageurs sortant de Mauritanie ne sont également plus soumis à l’obligation d’avoir un test PCR négatif et un certificat de vaccination contre la Covid-19, sauf si le pays de destination les exige, explique VisasNews Début mars, l’Autorité ougandaise de l’Aviation Civile a annoncé que le pays avait actualisé ses restrictions de voyage pour les visiteurs entrants et sortants via l’aéroport international d’Entebbe à compter du 7 mars 2023 Depuis cette date, les voyageurs n'ont en effet plus à fournir de certificat de vaccination ou un justificatif de dépistage négatif du Covid à leur arrivée en Ouganda.L'Institut National de Santé Publique de Zambie (ZNPHI) a officialisé, ce 22 mars 2023 , la suppression de ses exigences de vaccination et de dépistage pour les voyageurs arrivant dans le pays.La Zambie, qui souhaite booster son tourisme récepteur après cette longue période de restrictions, a introduit en octobre 2022 une dispense de visa pour les voyageurs de plusieurs grands marchés sources, comme l'Union européenne, le Canada ou encore les États-Unis.