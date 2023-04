Etats-Unis : l'obligation vaccinale prolongée d'un mois

"L'administration Biden avait précédemment annoncé son intention de mettre fin aux déclarations d'urgence COVID-19 le 11 mai. Cela semble donc cohérent et de bonne augure",

"Après, il est tout à fait possible que la TSA, sur ordre des autorités sanitaires (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), étende encore les restrictions de voyage au-delà du 11 mai mais, entre la grogne des professionnels locaux du secteur, et le fait que les États-Unis soient l'une des dernières destinations majeures à ne pas accepter les touristes non-vaccinés, le 11 mai semble être une date importante pour les voyages aux USA."

La Transportation Security Administration (TSA) a prolongé cette nuit le mandat de vaccination obligatoire pour entrer aux Etats-Unis. Alors qu'elle avait l'habitude de l'étendre pour plusieurs mois (dernière mouture de janvier 2023) , cette fois elle ne l'a prolongé que pour 30 jours.nous précise Nicolas Le Page d'Action-Visas.