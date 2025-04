Marie-Galante : de nouveaux vols depuis Pointe-à-Pitre !

Du 10 avril au 25 octobre 2025, les vols suivants seront proposés :



• Vol SS3070 : Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante, départ à 07h00, arrivée à 07h20, les lundis et samedis.

• Vol SS3110 : Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante, départ à 11h30, arrivée à 11h50, les vendredis, samedis et dimanches.

• Vol SS3172 : Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante, départ à 17h10, arrivée à 17h30, les lundis, samedis et dimanches.

• Vol SS3271 : Marie-Galante vers Pointe-à-Pitre, départ à 07h40, arrivée à 08h00, les lundis et samedis.

• Vol SS3121 : Marie-Galante vers Pointe-à-Pitre, départ à 12h10, arrivée à 12h30, les vendredis, samedis et dimanches.

• Vol SS3373 : Marie-Galante vers Pointe-à-Pitre, départ à 17h50, arrivée à 18h10, les lundis, samedis et dimanches.