Les assiettes sont joliment dressées et mélangent les saveurs classiques et exotiques. Au choix ce jour-là : joue de bœuf et son jus corsé, filet de volaille crème truffée ou duo de Saint-Jacques et cabillaud velouté aux amandes.



Petits pains servis tout chauds et choix de vins parmi quatre belles appellations : Saint-Émilion grand cru classé, Crozes-Hermitage, Chablis, Pouilly fumé.



Pour encore plus de raffinement dans l’assiette, Corsair propose une option payante, un menu prestige avec entre autres caviar et saumon de chez Petrossian, homard de Bretagne et dessert signé Dalloyau. Avant l’atterrissage, une élégante collation est servie.