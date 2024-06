- Naissance à Rodez il y a plus de 65 ans du spécialiste des séjours linguistiques pour les jeunes

- Directeur financier

2014 - Directeur général adjoint

2016 - Directeur général en 2016

2021 - Président directeur général

2019 - Le Groupe traverse l'épidémie du Covid et son chiffre d'affaires passe de 100 millions d’euros en 2019 à 10 millions d'euros.

2022 - Sortie de la crise sanitaire et redressement. Go&Live emploie aujourd’hui 180 collaborateurs en France toutes marques confondues, 2500 saisonniers chaque année et prévoit d’atteindre 80 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, soit une augmentation de 15% en un an.