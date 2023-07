Go&Live passe chez Groupama et table sur 70 M€ de CA en 2023

Alors, si Go&Live table sur une forte progression de l'activité en 2024, son président se prépare déjà à connaître une nouvelle série de difficultés l'an prochain : pouvoir d'achat des Français en berne, hausses tarifaires importantes de la part des prestataires à l’étranger (transporteurs, centres d'hébergement) ou encore des craintes autour de l'organisation des transports à Paris, dans le cadre des Jeux Olympiques.



« Nous sommes confiants, nous avons des perspectives de croissance, mais nous savons aussi que nous devrons nous adapter à la donne économique, sociale et politique à laquelle nous devrons faire face ».



Pour cela, Go&Live innove encore et toujours. En plus du redéploiement de sa gamme de city trips et de séjours culturels sans cours via sa marque CLC, le Groupe va commercialiser une gamme de séjours (linguistiques et non linguistiques, axés sur la culture et la découverte) plus courts, sur une semaine, afin de répondre aux problématiques de pouvoir d'achat et d'organisation de certains parents.



« Clairement, il faut se réinventer, même si nous n'arriverons pas aux mêmes chiffres qu'avant pour des raisons de pouvoir d'achat et de hausse des tarifs.



Il y a également des changements d'état d'esprit , note Xavier Obert. Pendant le confinement, les parents se sont rendus compte que leurs enfants étaient capables de rester seuls à la maison alors qu'avant ils cherchaient absolument à les occuper pendant les vacances.



Certains sont aussi moins « stricts » aujourd'hui et plus enclins à ce que leurs enfants profitent davantage de leurs vacances et optent pour des séjours de découverte et non plus linguistiques. Le monde a changé très vite ».