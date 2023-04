Garantie financière : pour l'amour du risque... ou pas ! 🔑

Le secteur du Tourisme a été impacté de plein fouet par la crise sanitaire et, malgré la reprise, les niveaux d’avant crise ne sont pas atteints.



De plus, le contexte économique et les tensions géopolitiques représentent aussi des risques baissiers qui pourraient peser sur la reprise du tourisme ces prochains mois.



Le secteur reste donc fragile et impose à Atradius de renforcer sa vigilance sur les garanties qu’elle porte.



De plus, le caractère "non capé" de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours pèse fortement sur l’appréciation du risque faite par le marché de l’assurance et de la réassurance. A fortiori lorsque l’environnement économique et politique est instable ou se détériore.



Dans ce contexte, Atradius a décidé d’anticiper les risques liés à ce secteur, en effectuant une revue de son portefeuille pour identifier les risques jugés trop importants, au regard de la situation contrastée de certains acteurs ou des montants des engagements portés.

