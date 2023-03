APST : la réassurance publique va coûter 6 à 7 M€... et après ? 🔑

Pour Boris Reibenberg, l'intérêt est double : d'une part les clients paieraient pour leur sécurité, et d'autre part les opérateurs pourraient être libérés de leurs garanties personnelles.



Ce que confirme Emmanuel Toromanof : "Cela permet en effet de diminuer les garanties personnelles mais surtout cela permet aux consommateurs, si cette contribution apparait sur une ligne de la facture, de voir ce qu'ils achètent et de voir qu'il y a une garantie.



Aujourd'hui je suis persuadé que 9 clients sur 10 ne savent pas ce qu'ils achètent lorsqu'ils réservent un voyage à forfait. Quand ils achètent un voyage à forfait à une structure non immatriculée, les clients ne savent même pas qu'il n'y a pas de garantie..."



Un moyen donc de communiquer et d'informer le client, sur les avantages d'acheter un séjour packagé chez un opérateur de voyage et de séjour en règle.



Au Pays-Bas ou au Royaume-Uni, ce système a été mis en place. Il reste à savoir comment et quand cette contribution voyageur sur le marché français pourrait voir le jour.



Les autorités de tutelles donneront elles leur feu vert ? Les associations de consommateurs y seront-elles favorables ? Quelle sera in fine le fonctionnement de l'APST qui devra collecter cette contribution ?



De nombreuses interrogations auxquelles devront répondre dans un futur proche les équipes de l'APST, qui semblent bel et bien décidées à sauter le pas.