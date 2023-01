A l'APST, "tout va très bien" Madame la Marquise

Droit au but, comme l'on dirait à Marseille ! Pour souhaiter une bonne année 2023 aux adhérents présents lors de la soirée des vœux, le président de l'APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) Mumtaz Teker ne s'est pas éternisé en un long discours.



" L'APST va très bien, les relations entre la présidence, la direction et le conseil d'administration sont excellentes, l'équipe permanente est très dévouée* et la trésorerie va très bien ", a-t-il déclaré en substance... chiffres à l'appui.



Décrivant le garant financier comme " une association de chiffres ", Mumtaz Teker a d'abord rappelé que l'APST fait travailler 26 salariés, et peut compter sur 15 administrateurs, 29 délégués régionaux et 9 membres de commissions notamment pour tourner.



Début janvier 2023, l'association dispose de 22,7 M€ de trésorerie, dont 13,7 M€ proviennent des cotisations perçues en 2022.



En 2023, le montant total des cotisations pourrait avoisiner les 15 M€, estime le président de l'APST, du fait de l'arrivée probable de nouveaux adhérents.