Evasion Spirit (Yams) radiée de l'APST

Selon InfoGreffe aucune procédure collective n'est en cours en date du 4 janvier 2023.Nous avions évoqué le mécontentement de plusieurs clients d'Evasion Spirit dans un précédent article paru début décembre 2022.L'entreprise regroupe 3 agences de voyages et de nombreuses marques comme Lagon spirit, Masai spirit ou encore Tiare spirit.Elle a fait l'objet d'une vague de commentaires très négatifs, voire même alarmants, de la part de clients abandonnés à quelques heures de monter dans l'avion.Plusieurs d'entre eux ont vu aussi leur voyage annulé ou n'ont pu partir au dernier moment et attendent leur remboursement. Créancier de l'entreprise, Havanatour a aussi mené une procédure en référé.Serge Raynal, le dirigeant de Yams, nous indiquait début décembre qu'il était en train deMais pour l'heure sans garant financier, impossible pour Evasion Spirit et ses marques de continuer à vendre des voyages... Compte tenu du délai de 3 jours, il reste donc encore un peu plus de 24h à l'entreprise pour trouver un garant et une solution.