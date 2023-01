Evasion Spirit placée en liquidation judiciaire

Il ne se déplace pas au Tribunal et il n'est pas non plus représenté par un avocat. Ce genre d'attitude n'augure rien de bon.



Je crois qu'il prend des nouveaux dossiers en annulant les voyages juste après, pour faire de la trésorerie. Et évidemment, il ne rembourse pas. Une sorte de cavalerie...,

Depuis ce jour, le site internet de l'agence est hors-service.Pour rappel Evasion Spirit comptait plusieurs marques dont Tiare Spirit, Mjoto Spirit ou encore Masaï Spirit. Elle faisait voyager près de 6 000 voyageurs par an et a même réalisé plus de 25 millions de chiffre d'affaires en 2019.L'entreprise laisse sur le carreau près de 30 salariés et plusieurs dizaines de clients lésés.Comme nous vous le révélions en fin d'année dernière, de nombreux clients se sont retrouvés avec des avoirs bloqués depuis 2020 et dans l'incapacité de retrouver leurs sommes.Certains voyages ont dépassé plus de 100 000 euros." nous révélait un avocat parisien qui a été saisi de plusieurs dossiers à l'encontre de la marque.Cette potentielle "cavalerie" découle, d'une gestion des avoirs douteuse.Ils ont utilisé cette éphémère trésorerie pour rembourser les prestataires à qui ils devaient de l'argent... au détriment des clients.