Evasion Spirit : fin de partie ce jeudi pour le Groupe ?

Il fait donc de moins en moins de doute que l'opération sauvetage d'Evasion Spirit n'a pas abouti.



Etant donné la situation et les articles sortis dans la presse grand public en France comme en Belgique, l'étau s'était resserré sur une entreprise au passé sulfureux.



Au moment, où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si les dirigeants sont définitivement passés à l'acte.



D'autant que ce n'est pas la première fois que Serge Raynal et Marie Bander ont manifesté auprès de leurs salariés l'intention de mettre l'entreprise en dépôt de bilan.



En mars 2020, suite à une année 2019 compliquée et un trou de 300 000 euros, les responsables avaient prévenu qu'il y avait 90% de chances que l'entreprise cesse ses activités.



Donald Trump ferme les frontières des USA, Evasion Spirit étouffe.



D'après des sources convergentes, les deux dirigeants font alors le tour des 3 agences de la marque en pleine nuit pour... solder les dossiers clients, afin de faire rentrer de la trésorerie.



Fort de cette bouffée d'oxygène et surtout des avoirs, l'agence de voyages en profite pour régulariser les arriérés dus à ses prestataires. Depuis de nombreuses années, Evasion Spirit a une solide réputation de mauvais payeur auprès des réceptifs étrangers.



" Je suis partie en raison des retards de salaires, de l’ambiance pesante des fournisseurs et prestataires non payés et cela bien avant le Covid. J'avais le sentiment qu’on se moquait des clients, " nous confie une ancienne salariée ayant préféré conserver l'anonymat.



En Polynésie française, des acteurs du tourisme ne veulent plus prendre de réservations au nom de l'entreprise, tellement les paiements sont réalisés (très) tardivement ou ne sont jamais faits.



Serge Raynal a repoussé le mur de la dette tant qu'il a pu. Et quand les voyageurs ont réclamé leur dû, bien souvent, Evasion Spirit a joué la montre.