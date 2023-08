Tahiti Travel Services met fin aux activités de Tahiti VA

Le gérant d’une agence réceptive en Polynésie Française n’a qu’un seul objectif : satisfaire le client confié par son TO au travers d’une expérience mémorable et unique, dans un environnement humain, culturel et géographique exceptionnel.Pour cela, il s’entoure de professionnels qui partagent la même passion, le même sens du service et décline cette philosophie auprès de ses fournisseurs, de ses prestataires de service.C’est là l’essence-même de la réussite d’une agence réceptive. Ce sens et ce goût des responsabilités animent chacun de nos collaborateurs et c’est ce que nous savons faire.Derrière cela se cachent rigueur, disponibilité, professionnalisme et travail. Alors que la mansuétude collective du Covid semble bien loin et que seuls les PGE nous rappellent cet épisode dramatique de notre industrie et ses impacts dévastateurs sur notre fragile économie, la faillite d’Evasion Spirit et ses pertes sèches sont venues taper à notre porte en ce début d’année. Et pas légèrement.