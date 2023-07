TahitiVA : vers une enquête pour exercice illégal du métier d'AGV ?

En fouillant dans les conditions de vente du site internet, nous apprenons que les clients sont invités à faire un virement ou transmettre un chèque bancaire " à nos partenaires API afin qu’ils puissent établir un encaissement pour notre compte. "



Et c'est sur ce point que les EDV ont décidé d'agir, pour éclaircir le mystère TahitiVA.



" S'il y a des ventes et des paiements en France, le bureau français est bien une agence de voyages et cela nécessite une immatriculation, " argumente le juriste.



La lettre, longtemps restée sans réponse, a tout de même débouché sur des explications plutôt... nébuleuses.



L'entité basée à Paris a finalement daigné répondre aux Entreprise du Voyage, stipulant qu''elle est simplement une agence de communication, dont le seul client est TahitiVA.



" Et qu'ils ne facturent rien aux voyageurs. Mais nous avons toujours le problème du fameux RIB. La réponse ne nous satisfait pas, lâche Guillaume Beurdeley.



D'ailleurs si nous nous penchons un peu sur API, nous découvrons que le certificat de dépôt de fonds a été fait à la... Société Général du Cours Mirabeau à Aix-en-Provence.



API a, pour rappel, son siège social à Paris.



Nous nous attarderons, un peu plus loin sur les personnes à la tête de l'entreprise.



Il serait malgré tout possible que le relevé d'identité bancaire appartienne à TahitiVA, même si le nom est orthographié d'une autre façon (Tahiti VA sur le RIB) et que cette dernière soit une simple marque, qui ne pourrait donc encaisser d'argent.