Evasion Spirit recherche quinze experts en destination

C’est un frein à notre développement. La fluidité du marché n’a pas évolué au cours des dernières années.Dans notre secteur, il y a beaucoup de turn over. Les conseillers voyages repartent voyager après deux à trois ans au sein de l’entreprise, puis reviennent. Les recrutements tournent en vase clos entre les quatre enseignes en BtoC : Marco Vasco, Voyageurs du Monde, Evaneos et nous.Chez nous, le profil idéal a déjà travaillé deux ans dans le tourisme, ce qui lui permet de maîtriser le côté technique et a une vraie expertise d’une région du monde. On a revu nos attentes à la baisse en ne demandant plus que les candidats aient vécu à destination, mais qu’ils y soient allés régulièrement. Un éductour ne suffit pas.L’expertise est notre valeur ajoutée. On peut assurer la formation, mais il faut que la base soit très solide. Enfin, il ne faut pas oublier le profil commercial, car il s’agit de vendre. Toutes ces compétences sont rares et très recherchées.Le tourisme a connu une évolution. Le voyage de masse s’est développé fortement et avec lui la recherche de profils commerciaux car on migrait sur un autre mode de consommation. Aujourd’hui, les clients veulent être épaulés, conseillés et recherchent une expertise. Nous ne sommes plus sur les mêmes profils.Il faut adapter la formation aux nouveaux besoins, cela a commencé, mais les efforts porteront leurs fruits dans quelques années, on est dans le creux.Ce n’est pas le même métier. Nous essayons régulièrement de recruter des conseillers avec une expérience dans le BtoB, mais il manque le profil commercial et l’empathie pour le client nécessaires au voyage sur-mesure. Tout le monde ne s’adapte pas.Les rémunérations sont à la hausse du fait de la difficulté à recruter.Pour un emploi de conseiller voyages en CDI, à 35 heures hebdomadaires, le fixe brut est compris entre 1 700€ bruts pour un junior à 2 300€ ou 2 400€ bruts mensuels hors variable. Le montant des primes est intéressant chez nous, au-dessus de la moyenne. Cela peut représenter 30 à 40% du fixe.La meilleure solution jusqu’à maintenant est la publication d’annonces via la presse professionnelle . C’est selon moi, la seule manière de trouver de bons profils.Nous sommes beaucoup plus ouverts au télétravail, les grèves y ont concouru. 80% de nos réservations s’effectuent par téléphone, si un candidat a un niveau d’autonomie et d’expertise qui correspond à ce que l’on recherche on recrute des télétravailleurs, installées notamment en province.Enfin, quand nous avons de bons collaborateurs, nous souhaitons les garder et les faisons évoluer rapidement.