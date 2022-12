Garantie financière : Arcus Solutions obtient le feu vert d'Atout France 🔑

Au final, depuis son lancement européen en juin dernier, c'est sur le marché français que le démarrage a été le plus lent pour Arcus. « En Allemagne et en Autriche, notre site Internet est très sollicité par les agences, de façon quotidienne, plus que ce que nous espérions.



En Allemagne, nous avons déjà pu souscrire une vingtaine de risques, dont des « gros ». Cela permet à notre marque de prendre une dimension européenne. La France arrive dans une deuxième vague du fait de ces problèmes avec les régulateurs  », souligne Mathieu Maillet.



Sur le marché français, Arcus poursuit ses actions de démarchage et de communication auprès des créateurs d'entreprises, et répond aux sollicitations de ses partenaires pour le placement de cautions.



Si certains opĂ©rateurs se rapprochent Ă©galement de l'intermĂ©diaire en assurance pour comparer les tarifs vis-Ă -vis de la concurrence, d'autres cherchent rĂ©ellement Ă changer de garant financier. « Certains opĂ©rateurs nous expliquent que pour un chiffre d'affaires de 200 000€ par an, leur garant leur demande un cash deposit de 200 000€, soit une annĂ©e de CA et ils ne peuvent pas...Â



Chez Arcus, nous avons une approche différente, qui varie en fonction du profil, de l'expérience. Nous tarifions un business mais nous misons sur une personne et il faut comprendre que nous ne pourrons pas garantir de la même façon un opérateur qui se lance et un qui dispose d'années d'expérience  », précise Mathieu Maillet.



Le fonctionnement de l'APST l'interroge tout particulièrement, suite aux retours qu'il a pu avoir de certains opérateurs. « Les cautions financières ne suivent pas forcément l'exercice comptable des sociétés, elles sont émises au moment où elles sont souscrites, puis renouvelées d'année en année.



Comment l'APST peut-elle avoir un contrôle sachant qu'elle n'a que des éléments partiels des exercices comptables au moment du renouvellement ? Ne devrait-elle pas renouveler les souscriptions à la fin de l'exercice comptable de ses adhérents plutôt qu'à la date anniversaire du contrat ?  », souligne Mathieu Maillet.