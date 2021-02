Garantie financière Zad Bulstrad : l'ACPR invite les opérateurs floués à porter plainte

Ce dernier, que nous avons joint par téléphone, dément pourtant toute tentative de fraude.



"Ce qu'ont pu dire Atout France ou la Banque de France est mensonger. Ce n'est absolument pas frauduleux.



Nous avions jusqu'à fin mars pour faire ces cautions. L'ACPR a téléphoné hier à la Zad Bulstrad.



Elle les a harcelés de manière scandaleuse pour pouvoir leur faire dire que ces cautions étaient des fausses alors qu'elle savait parfaitement que ce sont des vraies et on en a la preuve. On les dévoilera, mais pas maintenant", nous explique-t-il.



Il précise avoir un "accord" avec un courtier "important en France" et dont il ne souhaite pas révéler le nom.



"Ils m'ont demandé de m'occuper des agences et de trouver des garants", poursuit Renaud de Boisseguin. Une fois en contact avec les agences, ce dernier s'est alors tourné vers Me Eugène Parise, avocat spécialisé en opérations financières, installé en Suisse.



"L'instigateur de ces cautions a signé un contrat en bonne et due forme avec la Zad Bulstrad Sofia en Bulgarie. Maître Parise a parfaitement le droit d'émettre ces cautions", ajoute Renaud de Boisseguin.