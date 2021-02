Garantie financière : mise en garde d'Atout France contre de fausses attestations

Attention aux arnaques et aux usurpations d’identité



Vous devez absolument vérifier que l'établissement ou les établissements référencés ci-dessus correspondent à l'objet de votre recherche.



Les informations présentées dans la liste (en particulier la dénomination sociale, l’adresse) doivent être strictement identiques à celles de l'établissement recherché.



S’agissant des entités européennes (succursales d’entreprises européennes établies en France, entreprises européennes exerçant en LPS en France depuis leur siège social et succursales européennes d’entreprises européennes exerçant en LPS en France), ces listes sont établies sur la base des notifications adressées par les autorités des pays d’origine, reçues par l’ACPR à la date d’établissement des listes.



Il est vivement conseillé de consulter le registre tenu par l’autorité du pays d’origine. L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) met également à disposition un registre européen alimenté par les informations transmises par chaque autorité de contrôle nationale (Register of Insurance Undertakings).

L’ACPR rappelle à cet égard sur son site Internet les recommandations suivantes :C'est ainsi qu'