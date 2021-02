Garantie financière : "L'Etat n'a pas le droit d'interdire l'accès à une profession", selon Jean-Pierre Mas (EDV)

TourMaG.com - Nous avons effectivement été contactés par des opérateurs qui étudient la possibilité de trouver un garant financier à Chypre, en Bulgarie, en Estonie...



Jean-Pierre Mas : Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, je pense qu'Atout France va être vigilant sur les garants "bidons" parce que l'affaire Schneider a quand même laissé quelques séquelles...



TourMaG.com - Avez-vous, parmi vos adhérents, des opérateurs déjà en activité qui se retrouvent début 2021, sans garant financier ?



Jean-Pierre Mas : Nous avons peu de retours de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il y en a moins que de nouveaux opérateurs sans garant.



A l'APST par exemple, il n'y a pas d'adhérents qui se retrouvent sans garant. L'APST n'a pas dénoncé de garantie, sauf dans des cas très particuliers, mais il n'y a pas de stratégie de dénonciation de garantie de la part de l'APST.



Chez les autres garants, il est possible que l'on ait demandé aux opérateurs des contre-garanties qu'ils ne peuvent pas fournir, mais je n'ai pas d'informations à ce sujet.



Ce qui est sûr, c'est que les opérateurs sans garant se retrouvent dans la même situation que les nouveaux acteurs, et ne peuvent donc pas exercer la profession et risquent de devoir arrêter leur activité.



Et si leur santé financière les pousse au dépôt de bilan, et qu'ils ne peuvent pas rembourser les avoirs prévus dans le cadre de l'Ordonnance 2020-315, cela coûtera au garant actuel, puisqu'il y a un délai de dénonciation.



TourMaG.com - Les EDV ont donc alerté l'Etat sur la situation anormale du marché de la garantie financière tourisme. Pensez-vous qu'il faudrait revoir le modèle ?



Jean-Pierre Mas : Nous avons averti Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Griset parce que ce sont eux qui ont interdit à l'APST de prendre de nouveaux acteurs.



Quant à la question de revoir le modèle de la garantie financière, c'est une réflexion à mener sur le long terme, qui doit se faire de façon posée, et non pas dans le brouhaha des événements.



TourMaG.com - Pensez-vous que l'Etat devrait intervenir ?



Jean-Pierre Mas : Il est fort probable qu'il soit appelé un jour à intervenir, comme il intervient en Autriche, en Italie et comme il est intervenu en Allemagne dans le dossier Thomas Cook.



Mais cette intervention est la conséquence d'une crise sanitaire au caractère totalement exceptionnel. Et si l'Etat doit intervenir, il est évident que cela doit être de façon équitable et cohérente, pour l'ensemble des entreprises et l'ensemble des garants.



TourMaG.com - Avez-vous reçu une réponse de Jean-Baptiste Lemoyne ou d'Alain Griset depuis l'envoi de votre courrier, il y a une dizaine de jours ?



Jean-Pierre Mas : Non, pas encore.