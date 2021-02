Garantie financière : pourra-t-on encore "exercer" dans le tourisme, demain ?

Ma demande d'adhésion auprès de l'APST a été acceptée en juillet dernier

La conjoncture n'étant pas favorable pour me lancer tout de suite, j'ai attendu la fin de l'année pour renvoyer mon dossier d'engagement. J'ai également payé mon droit d'entrée et le prorata de mes cotisations - fixe et variable - pour décembre 2020.



J'attendais simplement de recevoir de la part de l'APST l'attestation à faire parvenir à Atout France pour obtenir mon immatriculation. Mais suite à la décision du conseil d'administration, début janvier, de ne plus prendre de nouveaux adhérents, j'ai reçu un mail m'informant que je ne serai pas garanti et que l'APST allait me rembourser.



J'ai appris cela froidement, par mail, sans aucune considération, alors que tout est prêt pour le lancement de ma société, et que j'ai eu des premiers contacts, des devis validés...

Atradius en avait déjà pris la décision lors du confinement de mars 2020.Désormais, c'est au tour de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) de ne plus prendre De son côté, Groupama n'accepte plus que quelques nouvelles entreprises.A eux trois, ces organismes fournissent. Cette caution, couplée à une responsabilité civile professionnelle (RC Pro), est indispensable, pour pouvoir exercer dans le secteur du tourisme.Mais aujourd'hui l'avenir semble bel et bien bouché, notamment pour les acteurs qui souhaiteraient débuter dans le monde du voyage. ", nous explique un nouvel opérateur.".