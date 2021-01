APST : après le round d'observation, le bras de fer avec les pouvoirs publics ?

" Situation préoccupante", "fragilités structurelles", "faillite de Thomas Cook", "crise sanitaire "...



Les premières lignes du courrier adressé la semaine dernière à la présidente de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), Alix Philipon, et signé par Jean-Baptiste Lemoyne - Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme - et Alain Griset - Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises - dressent d'emblée le constat de la situation difficile dans laquelle se trouve l'Association depuis plus d'un an.



Ce courrier, adressé par porteur spécial mercredi dernier, donne également le ton sur l'avenir du fonds de garantie.



Lu en réunion du Bureau, le lendemain de sa réception, il devrait également être évoqué lors du Conseil d'administration de ce mercredi 13 janvier, mais aussi auprès du personnel, voire des délégués régionaux qui se réunissent ce même jour.



Après les formules de politesse, les ministres entrent dans le vif du sujet : l'APST doit envisager "une sortie de crise rapide".



Pour cela, les pouvoirs publics "invitent" la présidente à trouver des solutions "à court terme", et notamment à recourir à une procédure préventive, telle la désignation d'un mandataire ad hoc, comme le suggèrent fortement les ministres, mais aussi saisir le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).



Si dans la forme, c'est à l'APST d'entreprendre ces démarches, on comprend bien à la lecture de ce courrier, que ces conditions seront essentielles à l'obtention d'une potentielle - mais néanmoins indispensable - aide financière de l'Etat.



La question est désormais de savoir si la présidente continuera avec son équipe actuelle ou si elle choisira de proposer un candidat au CIRI pour le poste d'administrateur. Et dans ce cas-là, qui pourrait relever le challenge ?