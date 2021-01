Exclusif - l'APST n'accepterait plus de nouveaux adhérents jusqu'à nouvel ordre

business as usual

tous les scénarios sont envisagés

n'intervient pas dans le processus

Les États membres veillent à ce que...

Il est également important de vérifier si les fournisseurs de protection contre l'insolvabilité des voyagistes ont besoin d'une réassurance pour les aider à cette fin, conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État

Reste à savoir maintenant... et ceci en sachant queMais pour l'heure, c'estDe son côté, une porte-parole d'- l'organisme qui délivre les immatriculations à la condition que les opérateurs justifient d'un garant financier et d'une responsabilité civile professionnelle - nous indique que "" mais qu'étant donné qu'Atout France "", il attend de voir ce qu'il va se passer.Une chose est sûre : l'APST dépendant de Bercy en ce qui concerne les modalités et le régime financier,Les articles 17 et 18 de la Directive européenne des voyages à forfait, relatifs à la protection contre l'insolvabilité, démarrent par ces propos : "".Dans le même ordre d'idées, en mars 2020, le Commissaire européen à la justice Didier Reynders, a envoyé un courrier aux Ministres et Secrétaires d'Etat de l'Union européenne en charge du tourisme, dans lequel ils les incitaient, entre autres sujets, à", écrivait-il.