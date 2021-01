Garantie de l'Etat, cotisations, contre-garanties : l'APST donne des indications pour 2021

Enfin, sur la question d'autres défaillances, " pour l’instant nous ne pouvons pas attribuer spécifiquement des faillites au COVID et l’année 2020 aura été marquée par un rythme de défaillances que je peux qualifier de "normal" , analyse la présidente. En revanche, il y a eu des cessations d’activité qui n’impactent pas le fonds de garantie .



Elle conclut sur ces mots : " dans le mauvais temps, je tiens fermement la barre de l’APST. Je suis aidée par un bureau de 10 membres, un conseil d’administration qui représente les différents secteurs de la profession et une équipe de permanents mobilisés.



Je suis en relations fréquentes avec les équipes du Secrétariat d’État au Tourisme et celles de la Direction Générale des Entreprises à Bercy qui suivent de près la situation de l’APST et qui savent que notre caisse de garantie est absolument nécessaire afin d’assurer la pérennité des entreprises du secteur du voyage ".