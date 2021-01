Exclusif - APST : quelles options pour les pouvoirs publics pour sauver l'Association ?

Alors qu'attendent les pouvoirs publics pour prendre des mesures ? Et surtout quel(s) scénario(s) envisagent-ils ?



Le plus plausible fait état de l'arrivée d'un "manager de transition" auprès de la direction de l'APST.



Un expert qui viendrait accompagner l'association dans sa transformation, à savoir : renforcer les contre-garanties des adhérents représentant les plus grands risques, revoir le montant des cotisations pour renflouer les caisses, mais aussi améliorer le dialogue social au sein des équipes permanentes.



Pour ce poste, les noms de deux candidats circulent : l'un porté par Jean-Baptiste Lemoyne, fin politique ; l'autre soutenu par le ministère des Finances, grand connaisseur du secteur et déjà habitué à gérer des entreprises en difficultés.



Mais un autre scénario pourrait également venir porter un coup à la belle histoire de l'APST : celui de la nomination d'un mandataire judiciaire, qui déciderait soit de redresser l'association, ou bien de la liquider.



Car après le sinistre Thomas Cook, qui a causé un trou dans les comptes de plus de 40 M€, l'année 2021 pourrait également apporter son lot de défaillances. Selon nos informations, la liquidation de Liberté Voyages en novembre dernier s'élèverait à 1,2 M€....



Autre point à souligner : la vente de l'immeuble du 15 avenue Carnot, qui devrait permettre de solder la facture Thomas Cook, ne serait toujours pas conclue.



Gageons que les adhérents y verront plus clair après la réunion du bureau, prévue le 7 janvier 2021 prochain.